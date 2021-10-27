張致恆自稱遭幼稚園歧視被鬧爆　老婆雯雯反擊網民：佢唔係殺人犯

張致恆怒斥遭幼稚園校長岐視。（IG@stevencheung）

張致恆（Steven）於IG自爆因為個人以往過失及負面新聞，令兩歲多大仔天寶遭幼稚園歧視，怒斥：「點解我同個仔去報名幼稚園要畀個校長歧視，難道我個仔就唔配讀書嗎？」雖然幼稚園處理有欠妥當，但更多人指責Steven。太太雯雯於晚上列出十點反擊，直指：「身教係好重要，但係我個仔爸爸唔係殺人犯，佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯。」

張致恆爆因負面新聞遭幼稚園校長岐視：難道我個仔就唔配讀書嗎？

張致恆太太雯雯亦列十點反擊網友指責。（IG@stevencheung）

雯雯留言全文：

1. 我個仔冇報任何名校。

2. 我個仔冇報任何喺九龍塘嘅學校 。

3. 我個仔係未做任何學校嘅面試。

4. 身教係好重要，但係我個仔爸爸唔係殺人犯，佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯，咁樣並唔代表佢個仔一樣 會犯呢個錯。

5. 我個仔只有兩歲半，佢將來會係一個點樣嘅人冇人可以預知，所以冇人有資格去批評佢。

6. 如果一個小朋友連面試都未面，個校長就話唔收，咁樣會唔會太過有問題。

7. 我哋從來冇渴望過一定要入呢間學校，冇接觸過個小朋友就話唔收，我都唔會想我小朋友讀一間咁樣嘅學校。

8. 你哋全部都只係睇表面，只係喺度停留係一件2019年發生嘅事，而家都已經2021年，如果呢段時間你哋係有喺張致恒身邊同佢相處，兩年後嘅佢係一個點樣嘅人，你就有資格去講，但係如果你仲停留喺兩年前，不如你而家了解咗先去評論咁多嘢。

9. 我哋係窮，但係並唔代表我個小朋友冇資格去讀書。

10. 我係唔會畀任何一個機會有人可以去傷害我嘅小朋友。

