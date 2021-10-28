網民：大S一點不愛他！　汪小菲為見老婆一年隔離5次　張蘭咁樣睇

汪小菲與大S前幾個月鬧出婚變，還傳出大S放話要離婚，兩人的的婚姻狀況格外引人注目。上個月月底汪小菲特地飛回台灣，如今媽媽張蘭則爆料汪小菲已回到大陸，有眼尖網友更發現，張蘭只對一些關於大S負評的留言點讚，引發熱議！



張蘭最日前在抖音上表示兒子汪小菲已回到大陸，並寫下：「汪小菲同學第五次隔離的第五天，每一天都值得被記錄」，更曝光幾張汪小菲在台與妻小遊玩的照片，誇讚兒子「有家庭責任、有社會責任、有企業責任」。

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值得注意的是，有眼利網友發現，底下網友留言中，張蘭只對針對大S負評的留言按讚，舉凡「大S就不能來北京嗎」、「大S真是一點都不愛汪小菲，從來不肯妥協，一副要離就離的樣子」等等質疑大S的留言，讓外界不禁好奇婆媳倆間的關係。隨後，張蘭則解釋：「每一條評論我都認真對待，無論什麼內容，大家都是用心了，我必須認真點讚」。

事實上，汪小菲上個月月底開直播透露人在台灣隔離，有網友就好奇他與大S的狀況，汪小菲則表示：「我們很好，大家不用瞎操心，上次的事純屬誤會」。

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