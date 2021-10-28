洪嘉豪神還原木村彈彈波場面：我媽咪陀住我成日睇木村劇

有「港版木村」之稱的歌手洪嘉豪（Kaho）早前與DJ麻利，齊齊討論日劇話題，當然不得不提「日劇天王」木村拓哉的多部大熱神作，Kaho更即席「神還原」木村在《悠長假期》玩彈彈波的經典埸面，讓一眾劇迷的回憶立刻湧現！

木村拓哉的《悠長假期》、《律政英雄》、《戀愛世紀》等多部劇集，曾在日本平成時代創下不少收視神話，同時亦曾在香港捲起一陣木村熱潮！近年被指與這位日本男神「撞樣」的 Kaho 原來也是木村迷，更透露是受媽媽胎教影響：「我媽咪係木村迷，陀住我嗰時成日睇木村嘅劇，我覺得有少少胎教影響，有科學根據講過DNA係識得學習，所以似樣都可能係有啲關係。」

洪嘉豪還原木村經典一幕。

對於被褒獎為「港版木村」，Kaho坦言自覺受不起這個稱號，但另一邊廂又會心裡暗爽：「木村喎，真係受唔起！坦白講，有時自己都覺得係有少少相似，但我唔會認㗎嘛，不過係好開心啦，佢咁靚仔。」近期Kaho再有新花名，由日本男神變身為大埔許願樹「林村拓哉」，他說：「事緣係有人睇完我MV，就喺討論區留言話我好似木村，但佢就打錯字做『林村』，有人回覆佢林村喺大埔喎，之後就有粉絲改圖，將我Key到成頭都係寶牒。」

木村在《悠長假期》為了冧掂山口智子，曾在三樓窗邊玩彈彈波展示技術，《同煲同BLOW》安排Kaho重現這幕經典場口。他站在閣樓模仿木村拋波前的小動作，對著麻利唸出日文對白，相當入戲。最後Kaho竟然一擊即中，只需一Take就成功接實彈彈波，非常厲害，連麻利都大呼驚訝！除了木村的劇集外，在「黃Viu」亦可以追看其他經典日劇，如《同一屋簷下》、《101次求婚》及《沙灘小子》等，當然還有最新上架的日劇《X光室的奇蹟 2～放射科的診斷報告～》、《真犯人旗標 》及《SUPER RICH》。

洪嘉豪稱似木村可能同胎教有關。