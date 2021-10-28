好兄弟Joshua即將迎娶陳詩欣　鍾培生做伴郎兼豪送金器

TVB藝人陳詩欣（Eunice）將於後日（30/10）下嫁富二代鍾培生（Derek）的老友Joshua（陳爾正），Derek與Joshua兩人識於微時，關係非常要好，所以Derek今次會擔當Joshua的伴郎，而今日Derek亦於Facebook出post表示已經完成好講稿，並準備了一些金器送給兩位新人，以示祝福。

好兄弟結婚。（FB@鍾培生）

早前Eunice舉行婚前派對，並曝光姊妹團成員，當中包括余香凝、陳約臨、蔡嘉欣、鍾晴、方詩揚以及鄧穎堯。姊妹團分別換上香檳色的睡袍和白色便服獨狂留倩影，余香凝更感慨地講道：「知道妳最近為了籌備婚禮特別精神緊張，希望這個婚前派對，可以令妳輕輕鬆鬆地開心一天，婚禮當天一切都會順順利利，妳將會是最美的新娘子，我們都將會是最美的姊妹團。」

+ 3

未婚夫Joshua來頭一點也不簡單，除了外形、衣着似足韓國Oppa之外，還曾留學英國，世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion）升學畢業，是名副其實學霸，也是活動創辦人兼世界級Party搞手。Joshua曾接受《Sky Finance Channel》訪問時透露自己畢業後與朋友先為蘭桂坊的酒吧找表演者和DJ，慢慢地再把自己與朋友坐落於觀塘破舊工廠大廈的Band房，改造成為獨立音樂表演場地Hidden Agenda（HA）。

👇👇👇點擊下圖睇更多Eunice靚相👇👇👇

+ 76

同場加映：節目巡禮2022｜大合照排位露玄機 周嘉洛陳自瑤上位洪永城稍退後