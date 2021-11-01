專訪｜小S《康熙來了》結束6年再台灣節目　10集嘉賓身份極神秘

【女王的進擊／小S／徐熙娣／康熙來了／熙娣想聊】小S徐熙娣積蓄能量重磅回歸，年底一次交出兩個節目，棚內部分確定入主東森電視，一個人挑大梁做談話性節目《女王的進擊》，另一個全外景節目《熙娣想聊》先走網路，再看版權賣給哪家電視台，這是她6年前離開「康熙來了」轉戰大陸市場後，交出給台灣觀眾最新的成績單。



小S當年和蔡康永急流湧退告別《康熙來了》，在觀眾心中留下驚嘆號。

去年底開始她決定回歸，先做了外景訪談節目《熙娣想聊》，由大S擔任製作人、小S出外景主持，頭尾只有10集，讓她訪問一直想訪的來賓，期間剛好遇上疫情停擺，讓整個製作時程拖長到將近1年，而其中花在許多她想等而且願意等的來賓，據悉，常常一個來賓等兩個月，最久的一個等了近半年，不趕時間只為做好有趣而且精緻的內容，預計下月完成最後一集。

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日前小S在記者會上脫口而出還有電視台新作品，其實已確定花落東森，帶狀節目取名《女王的進擊》，12月底開錄，這是她離開《康熙來了》之後第一個台灣電視節目，過去她做節目分別跟吳宗憲、蔡康永或大S搭檔，從未一個人獨挑大梁，上工時常想的是「有康永哥在、有大S在，我不必太花時間準備」，後來赴陸發展，她嘗試一個人做節目，長期訓練下來，大家發現她認真起來很可以，需要展現一個人時完全不扣分，小S笑說，「我要做的，是高級幽默訪談」，要大家拭目以待。

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小S從《我猜我猜我猜猜猜》之後就不曾出過外景，《熙娣想聊》由大S出點子、想企畫，並協調藝人時間，但大S完全不入鏡，單純做幕後，小S出外景的內容對觀眾來說極為新鮮。而小S風格和魅力成熟蛻變後再做棚內《女王的進擊》，東森高層非常看重，給予她很大創作空間，整體方向就讓製作方全權規畫，最快明年1月就會跟觀眾見面。

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