聲生不息丨招生海報「年滿18歲」可參賽　陳國峰爆料：話我年紀大

王祖藍於內地發展多年，有指他促成TVB與芒果TV製作新選秀節目《聲生不息》。（視頻截圖）

王祖藍今年上任TVB「首席創意官」後，積極推出新節目，與湖南衛視網際網路影片平台「芒果TV」合作，《我是歌手》原班人馬製作新選秀節目《聲生不息》。招生海報講明年滿18歲新晉、現役歌手、演藝人員及新秀都可報名，但《超級巨聲2》出身的陳國峰，則於IG STORY透露被拒參賽。

《聲生不息》招生海報寫明：「招募要求為年滿18歲，新晉、現役歌手、演藝人員及新秀都可報名」。（網上圖片）

今次招生海報講明，《聲生不息》會「聯同《我是歌手》原班人馬推廣港樂金曲」，尋找熱愛廣東歌、具演唱能力、音樂創造力、舞台魅力的歌手，招募要求為年滿18歲，新晉、現役歌手、演藝人員及新秀都可報名，晉級後會與全國選手對壘。對比內地之前流傳的招生海報，少了一項「無違法犯罪、無劣跡前科」，不過今次報名期非常趕，要在本月19至24日報名，即少於一周時間準備。

陳國峰透露被拒絕參加《聲生不息》（IG：@hugepenny）

報名期已屆滿，《超級巨聲2》出身現年38歲的陳國峰，於IG STORY貼出《聲生不息》招生海報，用箭咀指住「年滿18歲」字樣留言：「夢想只係年青人的專利嗎？究竟年滿18歲嘅定義係咩？但係又話我年紀大，唔可以參加。」招生海報上未有註明參賽年齡上限，但原來在TVB社交網站帖文，有寫上「只要你年滿18至30歲又熱愛廣東歌， 就立即報名參加啦! 」BOP天堂鳥成員許俊豪Lincoln現年30歲，早前於活動上透露自己已報名參加《聲生不息》，望再與歌壇重新出發。