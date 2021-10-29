Anson Lo鬧市打卡引混亂有神徒跌倒　IG暖心提醒：不要令我擔心

男子組合MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆／AL）早前推出跳唱歌曲《Megahit》，「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh」旋律之洗腦，掀起Cover舞蹈，「神徒」（AL粉絲名稱）為宣傳偶像亦不遺餘力，花費7位數字在加拿大、英國、美國等地進行全球應援。在香港本土的應援亦相當有心思，斥資租下尖沙咀柏麗大道的巴士站，並改造成《Megahit》MV中的油站。

一向出名疼錫「神徒」的Anson Lo周四（28日）晚就在經理人花姐（黃慧君）的陪同下親自到場打卡，吸引近百名「神徒」聞風而至，現場人頭湧湧，「教主」被大批「神徒」包圍，附近有警車戒備。據悉由於現場情況混亂，有「神徒」被推倒受傷，事後「教主」亦貼心地發布限時動態：「感謝每一位支持我嘅神徒，記住下一次一定要顧及自己的安全，不要令我和大家擔心，知道嗎～」令一班「神徒」冧爆。



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點擊圖輯睇巴士油站有幾精美：