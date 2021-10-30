MIRROR真係下年七月進軍紅館？　經理人花姐賣關子：未正式公開喎

男子組合MIRROR經理人花姐（黃慧君）今日（30/10）在將軍澳出席ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》記者會。談到11月3日會舉行MIRROR成軍三周年粉絲見面會，她便指當日必定會逼Jer（柳應廷）請食飯，要求對方履行橫掃樂壇頒獎禮的承諾：「當晚我哋一定唔會放過阿Jer，佢一定要請食飯，我都有另外各自同佢哋食飯慶祝，Lokman、Alton之前生日都有慶祝。（MIRROR第三年會唔會有大Project？）暫時就係11月3號嘅Fans Meeting，之前搞已經係一周年嘅事，而家再搞好有意義，因為今年MIRROR經歷咗好多，全靠Fans支持我哋，我哋先有今時今日嘅成績，希望透過嗰日可以一齊慶祝。」

花姐直指會出手逼Jer「找數」。（葉志明攝）

提到外界盛傳MIRROR將於下年七月開紅館演唱會，花姐便「賣關子」：「大家真係咁想知？我想話我已經收到朋友同我訂飛，我就好大個問號，請問我而家點樣可以訂，Sitting Plan都未有，但我哋係真係有入紙紅館嘅，但係我哋又未正式公開喎，大家估下啦，我都想公開㗎。（係咪有10場？）唔知呀，因為都未正式公開，嗱，而家我冇承認又冇否認，但係我有同MIRROR商量嘅，『開十場真定假㗎』，我覺得係睇能力，唔係話大家想睇就開十場，我覺得數目唔係最重要嘅嘢，重要係我哋嘅體力係咪可以場場做得最好，夾硬做十場但質素唔好，我就唔想囉，好官腔呀！」

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