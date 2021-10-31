林家謙為頒獎禮「黑面」解畫　只想樂迷留意音樂：唔需要偶像化我

2014年以作曲人身份入行的林家謙，三年前與姜濤同爭新人獎正式轉戰幕前，經歷九月拉闊音樂會一役，他與姜濤、柳應廷（Jer）及Tyson Yoshi齊齊被喻為本地樂壇四大新勢力。不過，林家謙於年初的Chill Club頒獎禮橫掃六獎成為大贏家卻被指「黑面」，事後更曾表示後悔走到幕前。



林家謙於年初的Chill Club頒獎禮橫掃六獎成為大贏家卻被指「黑面」，事後更曾表示後悔走到幕前。（影片截圖）

林家謙為新作《難道喜歡處女座》接受電台專訪，相對於過去一年推三至四首歌，而今年只派了《神奇的糊塗魔藥》及《難道喜歡處女座》兩首歌上台，他坦言是刻意放慢音樂步伐：「對呀！過去四、五個月都沒有派歌，是因為完了之前的頒獎禮，我真的想沉殿下來，想放慢步伐想清楚，變了Focus幕後多些，真的不想變成大家過度討論的焦點。」

他與姜濤、柳應廷（Jer）及Tyson Yoshi齊齊被喻為本地樂壇四大新勢力。（IG/ @terencelam0903）

原來於頒獎禮跑贏姜濤成為大贏家，一度令處女座的林家謙驚惶失措，他說：「我承認我是過度擔心，事關我很怕變成大家的討論焦點，我常以為香港人討論得你，大多不會是好事，慶幸最終沒發生在我身上，我才明白是我想得太多。其實頒獎禮前我已經跟《Chill Club》監製講：『唔好係我！我好驚係我！』我總覺得會很恐怖，我是不懂面對。我不是因為不喜歡獲獎所以黑面，而是我擔心之後接着來的大批負評，我喜怒哀樂形於色，那一刻我真的不太enjoy。但我好後悔當時沒Embrace那Moment，把憂慮蓋過喜悅，心只在想：『死啦！啲人會點鬧我呢？』我全程思考之後一天怎面對的批評，就被人cap了我憂慮的樣子，再加上口罩，那就變成黑面了。」

三年前決定站到幕前，林家謙沒想過成功來得這麼快。（資料圖片）

三年前決定站到幕前，林家謙沒想過成功來得這麼快：「開始至今，我也不是簽大公司，以為會荊棘滿途，沒想過可以行得這麼遠及好。」他重申只想歌迷留意他的音樂：「其實在日本，有些歌手的歌好Hit有幾億點擊率，但歌迷都不會知道他是什麼人，大家亦不需要關注他的生活。香港是娛樂圈我才擔心，所以我希望能改變，我做音樂只希望大家關注我的歌，不需要追我或偶像化我，你聽我的歌我就會好開心，我的歌迷也很明白事理，很清楚我的性格。」

再問他是否後悔轉到幕前，林家謙說：「其實我的想法及心態是不停變，才會令我作出那麼多新嘗試。到這一刻，我是慶幸自己有做到（幕前），要不然我的人生會乏味很多，也不會有那麼多好東西及Bonus出現，我是賺到很多。」