ANSONBEAN哈佬喂神還原《魷魚遊戲》 胸肌漲卜卜跳到爆鈕

床個造型都好似。

創意多多的ANSONBEAN（陳毅燊）日前他決定趁「萬聖節」製作自家企劃，一手包辦度橋、排舞、錄歌、租場和道具，非常落力。新片日前已在ANSONBEAN的自家頻道上架， 炒熱節日氣氛。

ANSONBEAN幾個月前翻唱《MANOLO》，拍了一個黑夜狂舞版，大騷舞技，今次他決定玩更大，加入戲劇元素。他穿上「456｣ 號碼的綠色運動服，被戴上三角、正方和圓形圖案符號面具的紅衣人脅持，他踎在地上又舔又篤焦糖餅。鏡頭一轉在Club大舞場，ANSONBEAN換上型仔黑色西裝與紅衣人勁舞，胸肌漲卜卜的他一跳就爆鈕，全場嘩然，連他自己都忍不住大笑！

真係跳到爆衫。

今次自家企劃籌備一個多星期，期間撞正為少爺占開騷的表演嘉賓，ANSONBEAN坦言時間緊迫好大壓力，但順利完成特別開心。他說：「我好鍾意做跳唱cover（翻唱），最近鍾意咗《INDUSTRY BABY》呢首歌，然後又成日發夢玩『魷魚遊戲』，加上歌詞同個劇嘅故事呼應到，又適逢Halloween，就夾埋一齊玩大佢！」由策劃到每個細節都一腳踢，辛苦但過癮，他說：「今次全部由我策劃，由度橋、搵道具、地方、演員、排舞、錄歌等，籌備咗一個多星期。自己一腳踢自由度好大，但要準備嘅嘢好多，全部自己搞掂，好有成功感。錄音過程學到好多嘢，能提升唱功，好好玩，同做自己嘅歌感覺好唔同。」他感謝排舞師和導演協助，說：「今次邀請咗Jervin老師排舞，同埋上次喺《CRUSH（on no!) 》跳舞版合作過嘅Louis導演，我哋三個開咗好多次會，有佢哋協助，令成件事昇華。」

一定有呢個GAME。

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