現年39歲的女神陳法拉早前為準備到法國拍攝一套美劇,因為劇中角色需要而剪掉了一頭長髮,剪成及肩長度與齊蔭造型,即時減齡起碼10歲。趁住未正式開工拍劇前,法拉就爭取時間陪伴老公和囡囡享受天倫之樂。



昨日她於IG post了她們一家三口去郊外遊玩的靚相同大家開心share。法拉以英文留言表示:「first apple picking and horse riding in ONE DAY」原來是第一次同囡囡去摘蘋果和騎馬。她還曝光了囡囡的正面樣貌,不過就用貼紙特效遮住,但都感受到她囡囡的萌爆氣息。而換了齊蔭新髮型的她亦流露出充滿童真的可愛一面,素顏依然勁靚女兼且少女感飊升,黎姿亦留言大讚她:「I like your new hairstyle。」

