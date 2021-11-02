艾力寶雲誤殺攝影師不足兩周「全家超開心慶祝萬聖節」被網民公審

資深男星艾力寶雲（Alec Baldwin）在拍攝新片《Rust》時，因道具槍擊發出子彈而誤殺烏克蘭裔攝影指導哈莉娜哈奇斯，日前他受訪時稱「至今都還沒辦法平復心情」。事隔不到兩週，近日正逢萬聖節，他的妻子Hilaria 昨（1日）卻在曬出全家慶祝萬聖節變裝照，引來網友砲轟！



艾力寶雲的38歲嫩妻Hilaria，昨天在IG上分享一家8口慶祝萬聖節變裝的溫馨照片，氣氛相當歡樂溫馨，Hilaria還在發文中寫道：「今天我們團結起來給孩子們放假，這是最後一分鐘生出來的服裝，雖然有點雜亂，但他們很開心，也溫暖了我這做媽媽的心」，並向粉絲祝賀「萬聖節快樂！他們給了我們愛，我們送妳愛和南瓜」。

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發文一出，雖然有網友送上祝福，但也引來許多網友砲轟，認為Hilaria的舉動相當白目，完全沒有顧及到離世女攝影的丈夫與小孩的感受；隨後，Hilaria則將貼文留言功能關閉，不願多做回應。

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事實上，前幾日艾力寶雲受訪時曾稱至今都還沒辦法平復心情，不願意多談那個意外，只稱是「兆分之一機率才會發生」，當時他的妻子Hilaria也擔憂他的創傷後症候群情況會否過於嚴重，不知能要多久才能走出陰影。

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