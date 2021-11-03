Maroon 5主音Adam Levine遭女粉絲突襲　即時黑面爆粗

【Maroon 5／Adam Levine／Jordi】隨著新冠疫情的趨緩以及疫苗的普及，歐美地區在最近也逐漸恢復了音樂演唱會等表演，就在今年六月發了最新專輯《Jordi》的Maroon 5也馬不停蹄的展開巡演。不過就在最近一場洛杉磯的音樂會「We Can Survive」中，突然有一位瘋狂女粉絲衝上台狠狠的「熊抱」了主音Adam Levine！



從網友拍攝的影片中可以看到，正當Adam Levine忘情地投入在演唱中時，舞台的右側忽然衝上了一位歌迷摟住了這位主音的手臂，雖然只有短短一秒的時間就被工作人員拉下台，但Adam Levine的表情已經滿滿寫著不悅。當歌迷下台之後，他甚至還爆粗大罵「fxxk」，完全可以看出當下他是多麼的不舒服啦！

【圖輯】點圖放大看Adam Levine演唱會上遭女粉絲突襲的反應👇👇👇

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而這段影片在網路上流傳之後，雖然有少數的聲音認為Adam Levine的嫌惡反應有點太傷歌迷的心，但多數網友仍然表示非常支持，畢竟在疫情尚未完全得到控制的非常時期間人與人還是要保持適當的比較好啊！

【圖輯】點圖放大看更多Adam Levine爆肌照👇👇👇

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