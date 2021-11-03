多圖｜蕾菈黑色低胸性感裝教拍抖音片　美顏後100%完全撞臉鄧紫棋

好身材完全沒在藏！台灣百萬女神YouTuber蕾菈（Lyla）在萬聖節前晚換上黑色蕾絲戰袍，露出超傲人深溝胸線，胸器在沒有衣服遮掩下炸出，直接出來打招呼，渾圓「擠」到能完全輕鬆夾起一張薄紙，吸引不少粉絲讚爆。



台灣網紅蕾菈日前在墾丁出席活動，她也沒在藏大方地與男友在墾丁大街上逛街，並同時在IG開心曬出動態和粉絲分享，只見她一襲低胸爆乳的蕾絲馬甲，整個渾圓藏也藏不住，期間雙峰隨著身體擺動狂晃，畫面瞬間晃動好幾下，直接晃暈網友的心。

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而蕾菈胸前陰影「深」到可說是難以測量，男友還突然邪惡地伸手往她胸部戳了一下，豐滿雙峰晃了一下，她也甜蜜笑了出來，影片雖然只有短短幾秒，但幸福氛圍擋也擋不住，彼此互動閃爆粉絲。

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此外，蕾菈萬聖節當天打扮成妖豔水行俠女友，緊身衣服完美展現火辣身形，不僅露出傲人超堅挺胸器，就算坐下來也沒有小腹，她也甜蜜依偎在男友身上，她這身衣服也被3.6萬名網友瘋狂讚爆「女神」、「好美」，完全收服粉絲的心。

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