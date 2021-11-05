Albee自爆搞笑性經驗！「愛到一半」男方突說這4字　二人慾火全消

以節目《我愛黑澀會》出道的34歲台灣女星Albee（范乙霏），擁有天使臉孔、魔鬼身材，在facebook坐擁46萬粉絲，近日與交往2年多的男友Falo在網路影片大聊閨房秘辛，更驚爆和前任男友恩愛時，對方吐出4字，讓她瞬間傻眼，完全毀掉美好氣氛。



Albee與男友日前一起到台灣YouTuber西追的網路頻道中玩「不敢回答就喝」遊戲，雙方需要回答彼此的提問，拒絕回答者須喝苦茶懲罰。小倆口大尺度暢談閨房樂趣，女方對男方的尺寸很滿意，直呼「Perfect」。

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至於被問及與前任男友恩愛時發生過最瘋狂的事，Albee翻白眼爆料，雖然不瘋狂但「很蠢」的房事，對方要求在激戰過程Cosplay《寵物小精靈》，且突然驚喊「種子種子」，她只好立刻回喊「皮卡皮卡」，讓氣氛瞬間結凍，尷尬到只能無奈結束。聽完這段經歷，讓Falo忍不住笑回，真的滿瘋狂，他冒著毀掉的風險，而想起當時的場景，Albee也直呼：「他真的完全性的毀掉了。」

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