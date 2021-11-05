性感女星周曉涵深夜突出PO　著綠色比堅尼以邪惡視角曬螞蟻腰

台灣性感女星周曉涵擁有甜美的臉蛋與姣好的身材，自出道以來接演不少戲劇，被封為「偶像劇女神」，經常在社群網站分享生活點滴的她，每每更新動態，總引起粉絲高度關注。日前晚間她突然公開自己穿著比堅尼的照片，火辣的程度再次令網友讚嘆不已。



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頂著一張素顏的周曉涵，戴著黑色粗框眼鏡，隨意將長髮盤到後面，看起來居家又愜意。定睛一看，周曉涵身上穿著一套湖水綠三角式比堅尼，她一手遮住嘴巴，一手拿著手機自拍，雙峰壓在床上更顯飽滿，接著再拍自己背後視角，大秀纖細的小蠻腰與渾圓翹臀，姿態妖嬈，婀娜多姿。

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她透露，受疫情影響，都沒能穿到泳裝，因此跑到有溫水游泳池的地方，「彌補一下今年都沒穿到泳衣的小遺憾」。眼睛大吃冰淇淋的網友激動狂讚「太辣了」、「有療癒到」、「放福利時間」、「會懷著感恩的心來看這兩張照片的」、「也彌補廣大粉絲的小遺憾了」。

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