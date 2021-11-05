東張西望丨4歲Sheldon患罕見「神經母細胞瘤」　只有半成機會醫好

《東張西望》報導4歲小Sheldon患上罕有的「神經母細胞瘤第四期」，一年內已接受化療、電療、抽骨髓等治療。（影片截圖）

《東張西望》早前報道6歲小天瑜疑因醫療失誤，慘變植物人引起廣泛討論，近日再報道另一個患上罕見疾病的小朋友Sheldon個案，他患上罕有的「神經母細胞瘤第四期」，一年內已接受化療、電療、抽骨髓等治療，Sheldon媽媽忍不住淚水坦言：「我問過醫生，最多只有半成機會可以醫好。」令人鼻酸。

東張西望｜6歲天瑜遇醫療事故 自閉症哥哥：唔想妹妹做植物人

Sheldon媽媽回憶得知兒子患上罕見病，跪在醫院大堂地下痛哭。（影片截圖）

四歲的小Sheldon，看起來愛笑又活潑，但身上一條條又長又深的疤痕，正是這一年來治療的印記。Sheldon媽媽指：「係非常罕有嘅病，7000個小朋友才有一個有機會患上此病，唔係遺傳純粹基因突變，醫生話最多只有半成機會可以醫好。好記得嗰晚喺兒童醫院我跪喺大堂地下，成個人傻咗，唔明點解可以咁不幸。」乖巧的Sheldon一直堅強，向媽媽說：「要打贏癌細胞。」

4歲小Sheldon一直堅強，向媽媽說：「要打贏癌細胞。」（影片截圖）

經過一年治療，病情總算能控制，可惜在8月又不幸復發，癌細胞已擴散至大腦和脊椎，不能單靠藥物治療，要接受開腦手術切除癌細胞。「Sheldon三個月前復發，癌細胞擴散至頭部、脊椎及腳骨，9月尾已做了腦部腫瘤切除手術。由於癌細胞擴散位置比較大，所以需要全面的電療，覆蓋整個頭部及脊椎，劑量、副作用及後遺症相對大。起初很擔心他會因為身體承受不了，血細胞狀態差而影響電療進展，但他很努力，即使中途怎樣不適、嘔吐、反胃，今天他成功完成了第12次剩下5次，你要加油啊。」

Sheldon三個月前復發，癌細胞擴散至頭部、脊椎及腳骨。（FACEBOOK：@神母小戰士Sheldon）

美國一種新藥為Sheldon帶來希望，但數以百萬醫藥費成為沉重負擔，Sheldon媽媽說：「呢款藥有喺唔同國家試驗，但唔好彩喺香港冇，醫院好快聯絡咗歐洲，搵到西班牙嗰邊，同我哋安排過去接受新藥。醫生話佢之前做免疫治療，其實落唔到中樞神經；但今次西班牙嘅治療，可以落到中樞神經，喺頭部落藥，我哋都好大期望，希望冇事啦。但又唔好彩係，就算中樞神經清除咗，其他地方都仲有，而且費用要百幾萬，仲未計其他雜費、醫療費、我哋嘅生活費，可能要二百萬試新藥。」Sheldon媽媽原來是區永權多年好友，他亦有轉發Sheldon情況：「作為父母，看到小Sheldon的遭遇，真的非常心痛，更何況Sheldon是我認識多年好朋友的兒子！當知道他患了這個罕有的癌症，真的錯愕與無法接受！現在希望大家可以到他的「神母小勇士Sheldon」的page，為他集氣，令Sheldon有滿滿的能量，戰勝這場仗！」