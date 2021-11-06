星空下的仁醫│肺部移植個案引發熱議　網民：感動而不煽情

本周最後兩集高潮位集中在兩對父子身上，分別為印度皇族Mike父子以及彥仔父子。周四（4日）及周五兩日播出的劇情講述，Mike及彥仔同時急需接受肺部移植手術，二人留院期間成了好友；由於屍肺難求，兩個只能活一個，但其實無論誰人獲救，沒有一個當事人不感到難受。最終手術風險較低的Mike獲優先安排進行移植，Eman（鍾嘉欣飾）手術途中突想到救埋彥仔的辦法，但需Mike父幫忙。由於Mike父身份問題，游說期間遭遇阻滯，幸好Mike父願意捐出肺葉，兩名小孩均得以獲救。正當以為雨過天晴，劇情卻急轉直下，Mike突然病危需要搶救…

鍾嘉欣1、鄭嘉穎的感情線亦開始。

網民都有留意兩位父親的出色演繹更令觀眾看得十分投入，有人大讚飾演Mr. Khan的印度籍演員好戲，有人讚這套劇最難得就係感動而不煽情」另亦有觀眾因而關注器官捐贈問題。據知，下周一劇情將會高潮迭起，除了涉及Mike的生死外，Eman、Amos（馬國明飾）、焚爺（鄭嘉穎飾）及海琪（周家怡飾）更均會面對重大困難及考驗！

昨晚情節催淚之餘亦有「醒神」回氣位，劇情講述安妮醫院實習醫生Hailey（黃碧蓮飾）的姨甥女十分喜歡Esther（何依婷飾），嚷著只想Esther幫她「打豆」；由於這名妹妹眼仔碌碌，加上肥嘟嘟表情可愛，讓人看了無限心心眼！該名精靈小演員名叫王靖淇，今次是其首次幕前演出，拍攝劇集時只有五歲人仔；由於本身對演戲很有興趣，故全程拍得相當投入。工作人員又指，靖淇無論鏡頭內外均聰明乖巧，是十分可愛又開心的小朋友。