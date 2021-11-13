盤點20大超敢言台灣女藝人　Kimberley陳芳語排第8　冠軍一估就中

【玻璃心／陳芳語】自媒體充斥的時代，藝人表達自己不用再透過上節目、上新聞，能夠透過社群與粉絲近距離接觸，也因此比起偶像包袱很重的人，直率不做作的藝人更顯親民，不管是講話辛辣、激動語氣、大姊頭口氣都能夠吸引大票粉絲。



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，不管是直接反擊網友，或是曾公開與其他槓上的事件要上媒體版面，這20位直率敢言的女藝人是否因為「做自己」的舉動讓你因此圈粉呢？

十六、嚴立婷

女星嚴立婷因個性直率、說話直接，被粉絲稱為「嚴哥」，在臉書擁有98萬名粉絲，先前曾發文表示「取消了一些追蹤，反正也不會有交集」不怕得罪人的個性吸引大批網友留言「超帥」、「嚴哥就是帥」，網友也大讚嚴立婷「講話直接不會讓人不舒服」、「個性大喇喇很討喜」。

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十二、丫頭詹子晴

丫頭詹子晴從節目《我愛黑澀會》出道，性格直率不做作的個性，加上近年事業有成，不只登上綜藝節目，也能大聊創業歷程。但經商成功也為她帶來閒言閒語，網紅陳沂先前質疑她「怎麼算都覺得很唬爛！」讓她回嗆「有人想藉機蹭新聞」還曾被酸民譏諷「鮑鮑換包包」，也讓ㄚ頭火大回應「我比男友有錢很多」。

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十一、熊熊卓毓彤

擁有超火辣身材配上直率傻妹個性的熊熊卓毓彤深受觀眾喜愛，挺過影片外流風波堅持做自己，對於網路上的酸言酸語也淡定接受，尤其今年登上《炎上》舞台，自嘲影片被外流的事，讓網友直呼「EQ爆表！」，曾自曝自己收到詛咒訊息，讓她火大回罵表示自己會好好活著不用讓大家擔心，「想死你們自己可以去」。

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九、楊繡惠

台灣資深女星楊繡惠性格直率，在演藝圈有著「吵架之王」的名號，幽默口才配上招牌笑聲，任何辛辣話題都直言不諱，深獲觀眾喜愛。先前上YouTuber娘娘的節目，被問到如何回嗆，她立刻信手捻來「什麼叫做查某，你眼睛沒睜開」機關槍罵人法讓人聽了超療癒，加上最近登上薩泰爾的「狗屎寫手」與《炎上》表演節目，沒有偶像包袱看她演出超痛快，難怪連年輕人都愛她！

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八、Kimberley陳芳語

澳洲籍華裔女歌手陳芳語在2012年以一首《愛你》爆紅，近期與黃明志合唱〈玻璃心〉，歌詞暗諷中國網友「小粉紅」，為她衝出高聲量，面對微博因此被關掉她不以為然表示「我還有FB、IG」，也曾上館長直播大聊中國選秀節目的心路歷程，更和同一節目的參賽者依娜槓上，直接在歌曲《Kow Tow》要對方「買車票，回去新疆」，有話直說的直率個性為她帶來不少粉絲。

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七、郭昱晴

因台劇《麻辣鮮師》中「萬老師」一角而廣為人的台藝人郭昱晴，向來敢怒敢言的她經常在社群上發表對時事的看法，也因為政治立場鮮明時常與網友筆戰，先前她替被罷免成功的前立委陳柏惟加油，引來網友罵聲，讓她爆氣反嗆「憑哪根蔥規定藝人不能表態？」，更曾因喊「挖係正港呆灣郎」，被網友嗆「裂分化台灣」，也讓她忍不住怒回「這裡是我的地盤！」

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四、陳沂

台灣網紅陳沂向來不避諱發表任何時事的看法，在facebook上總會看她犀利又直接的言論，不論是吳宗憲、吳珊儒、館長、鄭家純（雞排妹）通通「且戰且走」，曾批吳宗憲是「地檢署認證的爛咖」，5月時還曾開直播與鄭家純正面對決，狠嗆雞排妹是「黑菊姊」等，雖然辛辣言論讓她備受爭議，但仍有一群死忠「沂粉」跟隨。

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三、王思佳

台灣藝人王思佳外型美豔，加上直率嗆辣的大姐頭個性，讓她活躍於各大節目，先前在節目《女人我最大》分享吵架的致勝關鍵就是要先聲奪人，大罵流氓三字經的她讓網友直呼「真的很敢」，王思佳也常常在限時動態公開回覆酸民的人身攻擊，曾有網友酸她妝太濃，很像陳美鳳，讓她不滿回嗆「像美鳳姐有什麼不好，長得像你才可怕」。

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二、薔薔林嘉凌

從《我愛黑澀會》發跡的薔薔林嘉凌，憑藉著豪邁直率、敢怒敢言的個性在各大綜藝節目、YouTube影片總能看到她的身影，先前facebook粉專《靠北婆婆2.0》有網友抱怨女友來家裡不洗碗，釣出她砲轟「憑哪點做你家下人？」，先前她捲入毒品風波，驗尿結果呈陰性也讓她拍片反擊「我沒有前科，我還有良民證」，許多網友被她這激動又好笑的說話風格圈粉。

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一、雞排妹鄭家純

2021年可說是鄭家純（雞排妹）聲量爆發的一年，長相甜美加上直率敢說的個性，吸引不少粉絲，今年年初指控台語金曲歌王翁立友性騷擾登上媒體版面，5月與陳沂開直播直球對決互嗆，近期「龍K之亂」切割龍龍上演家純屠龍記，其中還延伸出案外案，在直播時嗆PTT紅人我是小生「你這個噁男」遭對方提告，直話直說又勇於發聲的個性仍舊為她帶來不少粉絲。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月29日至2021年10月28日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『直率敢言女藝人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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