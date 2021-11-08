釋小龍原來是超狂富二代！父擁9公司身家過億　契爺更是黑幫長老

經典電影《新烏龍院》是許多人的童年回憶，當時童星釋小龍飾演武功高強的小和尚，打開知名度，長大後的他雖仍在演藝圈闖盪，但如今聲量已不如從前，面臨戲約減少的狀況，但有網友起底他的超狂身家背景，認為不需擔心他的生計，因為釋小龍是名副其實的富二代。



現年33歲的釋小龍本名為陳小龍，2歲就拜少林寺住持釋永信為師，從小在父親陳同山與師傅的教導下習武，經過嚴苛訓練，他在1992年鄭州國際少林武術節表演中，奪得少林通臂拳、羅漢棍2項優秀獎，開始受到影視界的關注。

富二代釋小龍超狂身家背景曝光，黑白兩道都不敢得罪他！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

事實上，培養出釋小龍的父親陳同山有著「少林寺十八金剛」稱號，他在8歲就開始習武，精通黑虎拳，曾任少林寺武術學校的校長，在武術界擁有舉足輕重的地位。此外，陳同山不僅坐擁2間武術學校，共330畝地，名下還有9間公司，包括影視、餐飲、武術與傳播文化等行業，且每間公司名字都有「小龍」2字，是位真材實料的億萬富翁。

除了父親來頭不小，釋小龍的乾爹吳敦背景也超狂，綽號「鬼見愁」與「笑面虎」的他，曾任竹聯幫總護法，黑白兩道都吃得開，當年任職影視工作期間，製作過多部賣座電影與電視劇，捧紅許多明星，包括林志穎、徐若瑄、金城武與賈靜雯等人。

雖然身家背景強大，但釋小龍沒有因此自滿，努力在演藝圈闖盪，只是演藝生涯剛起步時，超狂家境被大家忽略了。他2018年時就曾透露，這輩子有3位非常感謝的人，除了從小教導他習武的父親陳同山與師傅釋永信外，最後就是乾爹吳敦了。

同場加映：【新烏龍院】釋小龍郝邵文隔27年合體 「我們心裡都有對方」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

同場加映：《烏龍院》和尚仔長大了 釋小龍演出陳真拳腳功夫媲美李連杰（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

延伸閱讀：

楊小黎無預警曝光超大咖背景 網暴動：原來是妳

【本文獲「TVBS」授權轉載。】