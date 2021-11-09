叱咤2021丨P1X3L呻無得去記招　出道作《Braceless》派台排第9

跳唱組合P1X3L三位成員Phoebus（吳啟洋）、George（歐鎮灝）及Marco（葉振弘）早前在ViuTV節目《七救星》獲七仙羽（七師傅）加持，幫他們改名做「OMG」，甚至將《Oh My 7 God (feat. 七仙羽) – JNYBeatz Remix》拍成MV，成為話題。不過三子昨晚（8日）差不多時間在IG Story呻，未能夠出席《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招。

P1X3L早前同七師傅一齊出歌，仲要拍埋MV！

隊長Phoebus寫下：「點解會係咁，一直也沒有一刻停止過，花光了力氣，連入場券也無緣。」George則呻：「當看見一班新人可以同台出席，但偏偏沒有我們，係真係難受……我哋都想被認可為今年音樂新人。」Marco只簡單寫了：「我都想嚟架。」P1X3L出道作《Braceless》今年初派台，在商台排第9，但之後一直未有新作品正式面世。

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出道作在商台排第9位。

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