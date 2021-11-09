星空下的仁醫丨鍾嘉欣多層次喊功令人動容　彥仔表現亮眼監製大讚

鍾嘉欣在無綫台慶劇《星空下的仁醫》中，演技備受激讚。

無綫台慶劇《星空下的仁醫》中，劇情講述印度皇族Mike最終搶救無效身亡，因「同病相憐」與其成為好友的彥仔亦傷心痛哭；由於彥仔哭得相當有感情，令網民讚嘆不已，不但大讚《星空下》的小演員選角出色有保證，並力指Mike爸與彥仔的喊戲讓他們痛入心：「估唔到彥仔喊得都幾似，連嘴唇都好青白」」、「點解呢套劇所有童星演技都咁自然？」。監製Ben事後透露飾演彥仔的小朋友名為郭卓朗，是首度出演劇集：「因為呢套劇需要大量嘅小演員，所以會叫埋工作人員嘅親友嚟試鏡。卓朗因為身高、外型都同個角色設定脗合，就畀佢試吓。佢啲戲都幾好架真係，幾有天份。」

彥仔哭得相當有感情，令網民讚嘆不已，不但大讚《星空下》的小演員選角出色有保證，並力指Mike爸與彥仔的喊戲讓他們痛入心：「估唔到彥仔喊得都幾似，連嘴唇都好青白」」

Mike的死亡事件亦令Amos（馬國明飾）、焚爺（鄭嘉穎飾）及Eman（鍾嘉欣飾）等人組成的Hard Team面臨重大危機、Amos更再次立於「不義之地」。今明兩晚劇情講到Amos在明知會對Eman造成不利的情況下，決定隱瞞重要線索，焚爺察覺事情有異，即拉著Eman向Amos質問，期間Eman一度不忿至激動落淚，嘉欣將會再度展示其進步不少的多層次喊功。

鍾嘉欣再度展示其進步不少的多層次喊功。

今明兩晚另一緊張位，則落在Max（羅子溢飾）身上，本身已是緊張大師的Max，因與母親鍾教授（龔慈恩飾）關係再陷緊張，以致情緒崩潰，令原本事業正值起飛的Max性情大變，更有走火入魔之嫌。由於子溢的角色在再之後的劇情發展會變得「頹廢無力」，故他拍攝期間幾乎全「素顏」，他自己亦笑言：「因為嚟緊個角色望落去要好攰，當時我每日拍完戲返到屋企仲要湊女，本身已經冇乜電，加埋唔化妝，個個同事都讚我演出嚟好像真，證明我嘅付出冇白費。」而在相關場口中，子溢還會大晒弗爆身型，絕對值得期待。