汪明荃羅家英戴情侶頸巾現身　自爆孖住通頂追韓劇勁sweet

由汪明荃 (Liza姐)與羅家英(家英哥)於1988年創立的福陞粵劇團，將在兩人的帶領下，公演共11場的《英雄叛國》以及《天仙配》粵劇，是次演出由Liza姐親自監製，家英哥親自統籌。對於公演日期因疫情影響下一再延遲，原定年初延至年尾，Liza姐表示：「都唔知幾時先可以演出，真係畀個天玩死。」她直言擔心家英哥不夠體力應付，所以想趁對方有心有力之際，再演多一次《英雄叛國》，又笑言自己做《天仙配》時竟然獲讚有少女味，散發仙氣，他們都想將這兩套戲寶傳承下去。

汪明荃與羅家英戴上情侶頸巾出席劇團記者會。（周倪瑩攝）

Liza姐表示她負責統籌即是事無大小都要負責，可說是一腳踢，家英哥即表示原本這個工作崗位一直是由他負責的，但近年年紀大了逐漸感到吃力，怕應付不來，於是便將這個重任交給Liza姐，並大讚老婆：「佢真係好犀利，鐵人嚟。」至於兩人在合作上可曾發生過爭拗，Liza姐說自己在藝術上會聽從家英哥話，但是在生活上則是家英哥聽她話。問到他們可會擔心體力難以應付演出，Liza姐坦言今次在8日演出11場是一個幾大的考驗，但家英哥就表示：「我相信佢一定無問題。」他們亦會進行鍛練，例如跑步、行山、打乒乓球，以及踢足球等。Liza姐與家英哥一向恩愛，今日更戴上名牌新款情侶頸巾現身，感覺相當sweet。兩人又透露早前首次孖住追韓劇，由凌晨12點睇到清晨6點。Liza姐說：「個個都話睇，咁我哋咪又睇下囉。」

汪明荃表示她在藝術上會聽家英哥話。（周倪瑩攝）