全民造星IV丨相似度99％　片頭夜景撞晒《英雄聯盟》女團MV

ViuTV真人選秀節目《全民造星IV》播出一周，仍在首輪一對一比試進行分組，今屆開宗明義選女團，幾位充滿青春活力的女生已經被網民追捧成大熱門。不過最近有連登用戶發現，指《全民造星IV》的片頭抄襲，與網絡遊戲《英雄聯盟》在2018年創立的虛擬女子組合「K/DA」其中一首MV極相似。《全民造星IV》片頭雖然只有短短數秒，但當中出現的高樓大廈林立的景象，加上其紫色夜空背景，與「K/DA」去年歌曲《More》MV一幕紫色夜景相差無幾，只差在《造星IV》中間的建築物及牆身有「女團世一」、「全民造星」等字眼。

遊戲《英雄聯盟》虛擬女團「K/DA」。

ViuTV近日有另一單抄襲疑雲，其男子組合MIRROR三周年團歌《All In One》的一幕天台跳舞外景，被指與韓國組合BTS防彈少年團今年三月為第63屆格林美獎拍攝英文歌《Dynamite》的表演片段相似。

傳MIRROR為紅館騷停工一個月損失千萬 Lokman：咁不如辛苦少少

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