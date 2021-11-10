性感網紅低胸挑戰「極限Ｍ字腿」曬軟骨功！仆倒頭撞地板極危險

台灣性感網紅琳妲（林羿禎），憑著一張童顏甜美臉蛋和火辣身材，受封為「啦啦隊女神」，IG吸引逾70萬名粉絲追蹤。近日琳妲曬出一段火辣片，只見她扮成黑魔女，大開Ｍ字腿深蹲狂撩粉絲，沒想到最後悲劇發生。



琳妲7日在IG釋出一段短片，寫下「15公分專業動作不要亂模仿」，只見畫面一開始，一名穿著Cosplay服裝的網紅大開Ｍ字腿，拿著手機將身體慢慢下壓至地面上，直到手肘碰地，軟骨功讓人看了嘖嘖稱奇。

【圖輯】琳妲有樣學樣挑戰「極限Ｍ字腿」 仆倒頭撞地板極危險（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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接著琳妲有樣學樣，扮起性感黑魔女、腳踩超高高踭鞋，傲人北半球隨著身體下壓幾乎快溢出，火辣程度爆表。沒想到往下到一半，琳妲突然整個人摔趴在地，她露出尷尬微笑後趕緊起身。

影片一出，許多網友笑稱「難怪突然有地震」、「地板沒事吧」、「我以為會成功」、「後踭不夠粗」、「細踭的關係所以不穩吧」、「這太可愛」、「這禮太大了，快快請起」、「高難度動作」。

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