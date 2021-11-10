陳芳語又出事！做球賽嘉賓卻因這件事飽受批評

【陳芳語／Kimberley／黃明志／玻璃心】從過去的〈愛你〉再到近期與黃明志合作的人氣單曲〈玻璃心〉，女歌手陳芳語都展現了讓人陶醉的歌唱天賦。豈料因為〈玻璃心〉以及過去圍繞在他周圍的一些話題，貌似近期為陳芳語引來不少閒言閒語。



除了包括〈玻璃心〉意指的兩岸議題讓陳芳語的官方微博遭封印，近期他以因為「球團表演」問題遭台灣媒體CTWANT爆料、指出因為陳芳語短時間接了敵隊活動卻沒與球團告知，讓他遭業界人士批評“很沒sense”！

【圖輯】大馬歌手黃明志攜陳芳語唱《玻璃心》涉「辱華」 二人微博均被封（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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據CTWANT報導指出，在過去的10/9號以及10/11號上、陳芳語因為相繼現身富邦悍將隊擔任開球嘉賓以及樂天桃猿隊進行表演的關係，就遭業界人士爆料「雖然這類型的活動沒有簽競業條款，但就道德而言、她沒有主動告知參與敵隊活動，所以讓球團覺得不舒服」等話，因看不下去陳芳語行為才選擇向媒體披露。

雖說這位業界人士的語氣堅定、認為陳芳語與其公司有義務告知球團她已經接了敵隊的表演活動，但此新聞一曝光後卻遭大批網友撻伐，除了認為該業界人士又沒多付錢、為何要對陳芳語道德綁架外，更直批“太玻璃心了吧”等話，紛紛表示陳芳語在此事件上並無錯誤的地方。

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而之後據ETtoday報導、他們也與陳芳語經紀人取得回應，並表示「在表演前都有和兩隊取得共識並順利演出」也希望大家能更多關係體育發展。

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