翻版張栢芝Miya著黑絲大曬一字馬　性感look不及極誇瑜伽體技吸睛

有「翻版張栢芝」之稱的台灣瑜伽女神夏米雅（Miya）日前與好友們一起到基隆嶼實行「帶著瑜珈去旅行」，搭遊艇環島、爬山，邊玩還邊做瑜珈，天然美景加上瑜伽動作就是一種非常和諧百搭的畫面，勾網友歪樓留言：「真羨慕妳未來的腦公，想報名」、「各種姿勢都能駕馭，太幸福了」，她笑回：「網友的想像力太豐富了，但瑜伽動作能造成討論是我非常開心的。」



夏米雅之前去蘭嶼、小琉球、沖繩都是搭船和郵輪，並沒有暈船，這次也拒吃暈船藥就上船了，沒想到遇到超大的風浪，只能抱著柱子防跌倒，帽子差點被風吹到海裡去，讓她暈翻了，但一下船狂吃又迅速恢復：「朋友笑說我不是暈船應該是餓昏了」

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而晚上船釣活動，她興奮釣白帶魚，沒想到才走回船艙坐下，就瞬間秒睡，她笑說：「這應該是練瑜伽的好處可以深沈睡眠。」

談到讓網友歪樓的超軟筋骨，夏米雅也提醒高階動作需循序漸進，才不會受傷，「最好有專業教練指導，慢慢練習來強化肌力及筋骨、循序的打開身體，才可以安全健康的讓身體狀態越來越好」；與好姐妹閨蜜們一起旅行，她也透露和閨蜜李冠儀約好，未來不管有沒有結婚生子，都會是永遠的好朋友，甚至還可以一起去挑選「養老院」彼此陪伴。

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