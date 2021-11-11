台女星揭前度另類怪癖　被要求只清洗私處　夏宇童：夏天也是如此

台灣女星夏宇童在節目《11點熱吵店》談起曾交往過某任孤寒的男友，透露對方用水相當節省，還要她也一起這樣做，聽完讓在場來賓相當震驚！



夏宇童回憶起曾交往過一任男友，起初對方都很正常，慢慢相處後才發現有些無法理解的事：「他衣服一定要積到兩個禮拜才要洗，我問他說要不要洗，他回我要省水」，她更表示男友會省到用雨水洗衣服，還自誇是「省水達人」。

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夏宇童還提到，有次與男友到台灣南部玩並住在男方家，隔天被男友媽媽勸：「女生沒流很多汗，不用每天洗澡」，她將此事告訴男友，豈料對方卻不覺得有何不妥，男友還告訴她自己每天只洗臉、潑潑頭，甚至還要求她用水盆潑潑私處清洗即可，就連夏天也是如此。

一旁主持人Melody聽完忍不住回說：「宇童，你被洗腦到這個男人竟然跟你講說，我對你很好，你在我家可以洗澡。」夏宇童則笑說當初被愛沖昏頭，直到去對方家住過才知彼此不適合。

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