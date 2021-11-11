性感網紅接種一劑復必泰後現3大副作用　呼籲女性預防子宮頸癌

【新冠疫曲／復必泰／子宮頸癌疫苗／HPV】23歲網紅歌手周西西自台灣5月三級警戒以來，苦等疫苗多時，直至日前將AZ改為BNT，才如願接種到第一劑疫苗，接種後有微發燒、冒冷汗和全身酸痛等副作用。
除了防疫意識，她也透露之前在等不到新冠疫苗時，就先去打了「九價子宮頸癌疫苗」，呼籲女性正視預防子宮頸癌，盡可能去施打疫苗保護自己。
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周西西最近開始籌備國語單曲、經營YouTube頻道和直播互動，還計畫未來推出個人寫真集和潮牌服飾。不久前她還和電影《靑春換日線》導演杜榮峰碰面，導演覺得她潛力無窮，邀她近日一起參與明年3月上映的電影宣傳各項活動暖身，相中她明年參與「青春換日線」的電視影集版的演出。
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