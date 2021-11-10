全民造星IV丨終於搵返女團初心　勁靚《廣告女皇》阿杰敗者復活

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（10日）播出第八集，繼續交代Ariel（曾家瑩）與何佩的比賽。何佩是YouTube channel「小薯茄」的阿冰好朋友，玩開音樂，她透露男朋友約在面試半年前離開人世，希望透過參賽找到目標，自彈自唱觸動到朱栢康，成功以三盞紅燈晉級。

何佩自彈自唱，觸動到朱栢康。（節目截圖）

第二組由57號Ariels（張瑞芝）對37號阿杰。Ariels在面試、 ＭV綵排都跳到嘔，但她的兩次表演機會都不吸引，許延鏗嘆氣說：「無得救。」梁祖堯就睇到瞪大眼，正式比賽時Ariels揀了演戲，花姐直接睇到瞓着。相反，她的對手阿杰，參加過另一個《廣告女皇》在十四強後止步，亦都是樂隊Cooper主音，但直言上次參賽太緊張太懂表現自己，今次正式表演一開始已經忘記歌詞，Donald直指她的網上cover好過現場演出，但都成功以三盞紅燈晉級。

阿杰參加過另一真人騷《廣告女皇》。（節目截圖）

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第三組的兩位參賽者Kinki、嘉嘉被形容為「Trouble makers」，同樣未滿18歲鬥多問題，嘉嘉着拖鞋去錄影，綵排又用Auto-Tune演唱，花姐嬲爆︰「唔可以咁樣比賽，否則所有走音參賽者都可以入圍。」至於Kinki面試時就帶埋男朋友，女團經理人阿Ｗing質問：「如果我女團真係唔俾拍拖，咁你點算？」由於嘉嘉比賽時的表現都被導師、評判指詭異，甚至有心寒感覺，結果兩「弱」相遇下，由Kinki得到兩盞藍燈晉級。

KinKi面試時問題多多，現場表現算是挽回分數。（節目截圖）

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全民造星IV｜參賽者率先睇 嘉嘉被花姐鬧仲有「翻版朴信惠」登場

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同場加映︰8位男神中學時期也曾MK過 魏浚笙Jeffrey愈大個愈靚仔！

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