神的女主角｜首周收視3.7感驚喜　Anson Lo：自己睇返都好感動

《神的女主角》全輯共分15集，參賽者豁出去之餘，家人為了老婆及女兒都唔介意拋頭露面。

MIRROR 成員Anson Lo 首個真人騷《神的女主角》上周首播，雖然教主並非集集現身，甚至絕少與參賽者接觸，但節目播出後，唔少觀眾睇到參賽者與家人之間嘅關係得到改善，而大讚夠感動，《神》上周收視3.7 （觀眾人數近31萬），比對上一星期同時段的《台灣乜都拜》2.7收視點高出2點。

Anson Lo最意外係參賽者透過節目，成功改善與家人關係。

對於節目有好成績，Anson Lo今午接受《香港01》訪問時，坦言十分驚喜：「我其實喺節目入需係無辦法睇到參賽者嘅真實過程， 好多時都旁邊睇或事後安慰佢哋，我參與部分其實真係唔多，所以而家播出之後，自己睇返原來咁感動，原來佢哋喊咗咁多次，拍攝時好多工作人員都同我講佢哋好鍾意喊，而定播出街就更feel到佢哋決心」

Jer原來都有支持《神的女主角》 。(葉志明攝）

隊友Jer （柳應廷）表示都有睇到因教主關係而修補了參賽者的家庭關係，感覺十分得意。Anson Lo亦自覺神奇：「做呢一個工作咁到咁多人解決煩惱，同屋企人嘅相處方式都會因為咁而改變，又或者係因為追星令佢哋關係好轉，我呢世都冇諗過可以改變到咁多人。」Jer聞言後表示十分有使命感。節目有收視有口碑，問到有無信心開拍第二季時，Jer就搶先表示事成的話要去歐洲，而教主就答得比較保守：「唔知呢，睇埋最後尾先啦，可能仲有驚喜呢！」

Jer笑言呢幾年成長不少，當中最明顯嘅係有魚尾紋。(葉志明攝）

其實Anson Lo今日與Jer返公司係為咗錄影音樂節目《Chill Club》，二人透露本集節目將以「成長」為題，「呢個廠係我哋《造星》時嘅地方，去到今日我哋要唱代表到呢幾年經歷嘅歌時，都有少少共嗚，我唱時係有感觸。」Anson Lo表示自己與Jer同年以新人出道，同樣經歷過很多事情，所以感覺今次的錄影十分有意義。