邊度都有陰謀丨嘉賓Adam被指追女腳踏多船　曾發律師信指內容冒犯

無綫J2台綜藝節目《邊度都有陰謀》一連兩集由客席主持Adam（石寶德）與陸永、鄭子誠傾故流行天王米高積遜（Michael Jackson）跟光明會的種種陰謀論。圍繞住Adam的「陰謀論」絕不只光明會的存在與否，而是5年前一個關於Adam私生活的facebook專頁。

《邊度都有陰謀》客席主持Adam五年前被指私生活有問題。（facebook圖片）

Adam本身是網台staradio台長，主力講陰謀論及神秘論。事件要回溯至2016年，facebook出現一個矛頭直指Adam私生活大有問題的專頁，力數Adam多宗罪，包括專對女聽眾出手、隱瞞自己婚姻狀況、一腳踏多船、佔有慾強，甚至帶女聽眾到直播室發生性關係。

當年曾有網台為自稱是受害人的事主抱不平，製作過3集專題討論事件，有女聽眾C小姐指控Adam藉睇掌拖手，又自稱為女聽眾男朋友，但女聽眾從其他人口中得知Adam原來有老婆；另外又有女聽眾E小姐說與Adam交往之前曾確認他單身，子女由前妻撫養，交往後Adam曾帶女聽眾到網台發生性關係及影裸照，直至女聽眾發現Adam一腳踏兩船後分手。另一位女聽眾就指Adam藉口以氣功醫病，有次單對單治療時遭Adam鹹豬手摸重要部位。

有網台曾以專題討論Adam事件。

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至於Adam當時得悉專頁存在，曾反駁遭網上失實言論誹謗，否認所有指控，並發律師信指內容冒犯。該專頁期間不停遭投訴、封鎖，但又不斷重新開設，直至2016年8月停止更新。

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