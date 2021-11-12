Gin Lee搵歌神張學友出山都20大不入　無入場卷爭叱咤女金

日前男子組合P1X3L缺席叱咤記招在社交平台放負，事後解釋因工作在身未能出席，由於出道作《Braceless》有上榜，所以能夠在明年1月1日出席叱咤頒獎禮，但同公司原來有一位女歌手今年真的無法得到叱咤爭獎資格。

Gin Lee邀請到張學友合唱《日出時讓街燈安睡》。

P1X3L一早知要缺席叱咤記招 放負獲公司關心：惹誤會唔好意思

貴為環球一姐的李幸倪（Gin Lee）今年成功圓夢，邀請到「歌神」張學友為《日出時讓街燈安睡》featuring，《日》在無綫「勁歌金榜」、ViuTV 「CHILL CLUB推介榜」、港台「中文歌曲龍虎榜」都成為過冠軍歌，但唯獨在商台「叱咤樂壇流行榜」連20位都不入，連最低門檻也沒有，令她無法得到叱咤入場卷。有樂迷為偶像到商台的社交平台留言抱不平，指Gin Lee被刻意打壓，留言：「口講公平但做嘅就另一套，比港台更差。」

至於Gin Lee就希望歌曲有好成績，可以有個交代給學友，但她說明白樂壇及各平台環境轉變，會接受，亦不想為討好不同平台而影響到自己想做的音樂。

早前推出新歌的Gin Lee，即將舉行三年來首個實體演唱會。

男子組合MIRROR成員今年暑假輪流出歌，但多首歌曲在港台「中文歌曲龍虎榜」失蹤多周，有樂迷懷疑刻意抵制。當時港台發言人回覆時否認，稱排名視乎電台機制計算方法，一直支持各歌手。

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