癌症｜孫德榮急售豪宅住酒店隨時準備離世：發生什麼事也有人處理

【膀胱癌／癌症／孫德榮】60歲「台灣偶像教父」孫德榮一手捧紅羅志祥、5566等藝人，卻罹患膀胱癌3期健康亮紅燈，日前因人工膀胱的後遺症、腎衰竭送進加護病房，已看開生死打算立遺囑。此外，傳出孫德榮開價5500萬元（台幣、下同）出售內湖99坪透天別墅，對此，本人也證實昨（11）日忍痛急售。



孫德榮上（10）月26日因人工膀胱的後遺症、腎衰竭住進加護病房，他也在臉書透露，此次自己這次頭暈了3小時，「醫生說有可能是小中風」，事後也有做頭部核磁共振，可能因在家裡拖延2天，差點錯失黃金搶救期，才導致病況非常嚴重。

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看淡生死的孫德榮也以打算在過年前立下遺囑，並出售內湖99坪透天別墅，最終以不到5千萬元的價格賣出。根據《三立新聞網》報導，孫德榮證實，的確賣掉快4年的別墅，也在昨天脫手賣掉了，雖然價錢沒有達到心中標準，但至少解決心中一件事。

孫德榮進一步說，雖然做腦部核磁共振檢查後，當地醫生沒有問題，但人生總有個萬一，他得趁早處理手邊的事情，昔日有錢才不在乎擺了多年的內湖近百坪別墅，現在他覺得不要再執著錢了，所以才賣掉。

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至於現在居住的88坪、5700萬內湖豪宅，孫德榮也有意賣掉，日後打算住在酒店養老。孫德榮透露，住在酒店有專人打掃，三餐也有人準備，每天生活快樂又乾淨，一個人獨居還會被擔心，住進酒店後，「就算發生什麼事也有人處理」。

不只賣掉房子，也打算立下遺囑交代後事。孫德榮表示，將在下個月找台灣律師擬定生前遺囑，考慮到自己無子嗣，打算將財產分配給給表兄弟姊妹，之後會再與當地律師討論細節，「人都有萬一」，所以要在發生前，把所有事情交代好。

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