演鬥聽｜谷婭溦因《聲夢》遭公司忽略　踢館與文凱婷Aeren爭奪MVP

《演鬥聽王者之戰》請來谷婭溦(Vivian)、姜麗文(Lesley)、趙慧珊(Aka)、龔柯允(Karen)及施匡翹踢館，與多位MVP得主爭奪終極MVP演鬥盃。

Vivian早前直認公司因力捧《聲夢》學員遭忽略，更直言：「最重要不是一下子行到幾高，而是看你的耐力。所以希望靠新節目啦，我會好好準備，到時一鳴驚人……」今集Vivian亦有機會與聲夢成員文凱婷(Aeren)一較高下。

今集有過去5集MVP得主與踢館人再次上來爭奪終極MVP。

第一集做白老鼠嘉賓嘅Vivian話：「感覺好似咁快完，覺得節目好好玩、好好睇，呢次再上嚟希望玩啲未玩過嘅，加咗現場寫歌，呢part我覺得好enjoy，大家可以咁樣去玩音樂，有個平台俾我哋一齊Jam歌學嘢。」

谷婭溦又真係唱得幾好㗎！

而Aka今次上《演鬥聽》，與過氣緋聞男友坤哥同場，更要面對多位唱得之人，直言非常緊張，「因為佢哋全部都好勁，有啲係MVP落嚟，睇到佢哋自己作曲，啲歌點樣轉，嚟學嘢都抵。」

谷婭溦同Aka戰意十足。

再度上場嘅Lesley話：「我好興奮、開心，因為鍾意寫歌，最期待即興寫歌個game，會做得好好。」Lesley非常有信心爭奪演鬥盃。

今集《演鬥聽王者之戰》有咁多位嘉賓上嚟玩音樂，仲可以爭奪呢個演鬥盃(終極MVP大獎)。

Karen話：「今次我玩呢個鬥快遊戲，真係難到我，我個人好慢，要我快真係超難，第二係要廣東話，已經咬字唔準，唔夠好，仲要咁快喎！(但你贏咗？)哈哈！呢個係撞彩，因為坤哥唔唱啫！佢放馬俾我，哈哈！」

龔柯允同谷婭溦都係唱得之人，未比賽前先俾個V大家。

施匡翹話：「又緊張又開心，上其他節目都係唱自己歌，呢個節目可以唱別人嘅歌，我唔驚鬥快個game，反而擔心同一首歌要轉唔同style唱，京劇腔呀！(Vivian強項喎！)係呀！我知佢可以即時轉mode，一陣要打醒精神應付。」

Supper Moment憑〈娑婆〉成功奪得「演鬥聽力推腦翻金曲(改編歌)獎」。

曾經攞過「我最喜愛男歌手」的吳業坤對於要同樂壇新秀同場爭奪MVP表示唔介意：「大家都係一齊玩音樂！」更搞笑話：「就算到時候佢哋贏左都係我讓佢吔咋嘛！」而對於坤哥陀衰家，令同組隊員輸了，Aka話：「因為佢太好喇！佢太信任我同Rumbu，佢想將呢round交俾我哋，但原來唔得嘅，呢個係唔可以嘅，違反咗呢個遊戲手則，所以就輸咗。(會唔會覺得唔抵？)um……不過我哋都做得幾好，哈哈！Karen表現又好好，ok俾佢啦！下一個環節就一定要唱喇！」

坤哥再次獻唱第二集嘅原創歌《食燒賣》。

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