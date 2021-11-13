古巨基閉關兩年復出演無綫跨年騷　與眾巨星硬撼MIRROR強勁人氣

古巨基 (基仔) 為了全心照顧仔仔加上在疫情影響下而閉關了接近兩年，早前已逐步出關準備復工的基仔，將重踏舞台，於年底舉行跨年騷。有報道指無綫請得基仔在閉關後首度出山，夥拍他的好友周慧敏以及李克勤等巨星雲集中環開騷，跟落實於西九演出除夕騷的ViuTV人氣男團MIRROR隔岸打對台。這亦是基仔的復工頭炮。

古巨基在情人節曬一家三口合照。（ig:古巨基）

有指無綫正密鑼緊鼓籌辦除夕跨年騷，將會與製作公司、內地平台和央視頻攜手再次舉辦跨年晚會《香港最美的夜2021 跨年演唱會》，亦是在疫情下可以容納超過15,000人的最大型演唱會，且演出巨星陣容強大，將假香港中環海濱活動空間舉行。據悉演出單位超過30組嘉賓以上， 落實演出的有古巨基、李克勤、周慧敏、以及一班聲夢人氣學員等，而歌神張學友、陳奕迅、容祖兒、Twins、譚詠麟、郭富城、草蜢、陳慧嫻、莫文蔚、林子祥等正在洽商中。ViuTV的除夕騷除了有MIRROR，還有Gin Lee、AGA、許廷鏗等演出。

MIRROR早前現身叱咤頒獎禮記招，一眾歌迷迫爆昂坪市集！（陳順禎攝）

無綫今次有份主辦製作的這個跨年騷，跟ViuTV製作的除夕晚會可說是撞到正，兩個都是戶外大型演唱會，勢必隔岸來個正面對撼，不過無綫在中環海濱活動空間預算可容納15,000觀眾，比ViuTV在西九文化區的3,580個座位多出幾倍。西九的門票以抽獎形式免費派發，而無綫的海濱騷則是售票。去年無綫主辦的跨年騷獲得空前成功，晚會同步在線人數高達2.8億人次，香港有多達150萬人次觀看。今年無綫着意為香港市民打造一個大型集體回憶演唱會，當晚還有無人機在璀璨維港夜空表演。

古巨基將再踏舞台。（資料圖片）

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