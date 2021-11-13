星空下的仁醫｜Eman疑染第五病BB生命受威脅　劇中所有主角陷困境

無綫台慶劇《星空下的仁醫》播出後大獲好評，昨晚（12/11）播出的劇情最緊張部份，必然是Eman（鍾嘉欣飾）因救人心切，不小心與染有第五病的個案接觸。由於第五病有機會透過母體傳染至胎兒並對胎兒生命造成威脅，在場的焚爺（鄭嘉穎飾）等大為緊張，Eman被要求放下手頭上工作回家休養並作進一步觀察。

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Max（羅子溢飾）的情況亦同樣備受網民關注，對濫藥有一定依賴性的Max，自在廁所倒掉所有藥物後狀態每況愈下，昨晚不但臉青口唇白，更在廁格中不停雙手發抖。對於Max情況，網民深表婉惜，有人不太認同他的行為，亦有人認為他長期活在母親鍾教授（龔慈恩飾）的壓逼下，患上情緒病兼壓力爆煲情有可原。

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眾多個案中，以宏仔的Case最為觸動網民。由於患了糖尿病要鋸腳的宏仔，除了要承受自身的痛苦，還要面對父母日嘈夜嘈的困局，最終宏仔忍不住爆喊，並指是因自己糖尿病才導致父母離婚，不少網民看了宏仔痛徹心扉的演出後，均感到很難過：「個個童星都好勁，好投入。」並對其父母的所作所為大表不認同。飾演宏仔的童星名為方哲翷，曾出演《失憶24小時》一哥一角。

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本周劇情發展亦開始著墨更多在主線身上，除了Eman、焚爺及Esther（何依婷飾）之間的三角戀，Amos（馬國明飾）及海琪（周家怡飾）原本發展不俗的感情亦開始出現暗湧。事緣海琪老公Eric（關楚耀飾）醒來後想與海琪再續前緣，Amos為了海琪免受騷擾竟欺騙Eric自己是海琪男友，此舉觸怒海琪，二人關係因而變僵。

據知下周海琪與Amos將陷更深的誤會，焚爺亦會捲入其中令Amos再陷被孤立困境；與此同時，網民深表痛恨的周振堯院長，將再對Hard Team出手，Hard Team再陷危機。至於Eman腹中胎兒Heman亦將證實受到感染，到底兩母子能否渡過難關？而Max與母親鍾教授亦會面臨終極決裂，神智不清的Max更一度衝出馬路。