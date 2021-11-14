歌手．門︱Dear Jane首個演唱會銷情慘淡　鄭欣宜哭訴：冇人要我

ViuTV音樂訪談節目《歌手．門》邀請不同背景的歌手分享音樂生涯背後的故事，新一季將於下周一（22日）播出。就預告片所見，今季的嘉賓有李幸倪（Gin Lee）、AGA江海迦、陳蕾、岑寧兒、鄭欣宜、Dear Jane、衛蘭、衛詩以及周國賢。談到自己的音樂路，Gin Lee和欣宜忍不住淚灑當場，而Dear Jane亦重提初出道時遇到的挫折。



ViuTV音樂訪談節目《歌手·門》邀請不同背景的歌手分享音樂生涯背後的故事，新一季將於下周一（22日）播出。（影片截圖）

Gin Lee語帶無奈說：「出道十幾年，鄉親父老終於知我做緊咩。」Joyce則聲淚俱下表示：「選擇咗香港做我嘅家，但呢度嘅人全部都唔要我，我唔可以放棄。」Dear Jane主音Tim（黃天翱）重提十年前首個演唱會門票銷情相當慘淡：「賣咗飛一個禮拜，賣得7張飛，真係驚。」今年九月的紅館騷，Dear Jane亦有提及此事，Howie憶述當年場地可容納600人，開售一星期卻只售出7張門票，他們就求好友幫忙拉多些朋友來睇騷，最終售出270張飛，還要出動30名同事幫手撐場，最終場地仍然要斬開一半。幸好他們沒有放棄，努力4年後於九展開三千人演唱會，再於兩年前以及今年兩度進軍紅館，Jackal感激樂迷不離不棄的支持。

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