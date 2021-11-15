星空下的仁醫劇透｜羅子溢終於癡咗線　連鍾嘉欣都中埋毒

《星空下的仁醫》第21集劇透



《星空下的仁醫》上集講到，葆晶（郭少芸飾）看見病童因為父母關係惡劣而產生痛症，從中得到覺悟。病童林劍培懷疑染上第五病，情況及後突然轉差，有感染風險的以芯（鍾嘉欣飾）為他做急救。以芯等候病毒檢測結果，甘楓（鄭嘉穎飾）花盡心思打氣，發現以芯原來已對自己動心。思雅（區明妙飾）得知需要再次做手術更換氣管支架，驚恐發作；叢昕（馬國明飾）與海琪（周家怡飾）竭力為她尋找新出路。海琪決定離婚，炳良（關楚耀飾）竟翻臉指海琪同樣是背叛者。振堯（海俊傑飾）靠攏懷霜（龔慈恩飾），遵她建議強制將已成年的兒科病人轉往成人科，振堯更強行接手思雅的手術。

以下內容有劇透，逃生門在此：

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繼續密謀做壞事！（《星空下的仁醫》劇照）

最新一集（21）講到，柏熙（羅子溢飾）受藥物影響日深，情緒失控下與懷霜發生激烈衝突，更出現嚴重的副作用……以芯確診感染病毒，及後需要接受緊急手術……懷霜的坐骨神經痛日益嚴重，但她對柏熙的情況放心不下，堅拒做手術。振堯堅持親自處理思雅的手術，一眾醫生都質疑振堯的能力，暗替思雅擔憂。叢昕決定故技重施，與海琪密謀將思雅的手術當作緊急個案處理，提早做手術。卓盈（張寶兒飾）再發現柏熙企圖濫藥，勸阻時被他弄傷。

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