讀心專家丨TVB撒手鐧搶收視　亞洲讀心第一人曾操控北野武大腦

無綫（TVB）剛過去的周日（14日）播出來年的節目巡禮，重點劇集、綜藝陸續有來，下周四（25日）開始，由新節目《讀心專家》接《醫醫，我不想再病了》接棒，雖然節目名與近期的其他綜藝比較平平無奇，但實際上是TVB的撒手鐧。

松明有「亞洲讀心第一人」號稱。

《讀心專家》由陳聖瑜、黃庭鋒主持，不過重點人物其實是嘉賓心理術師松明，有「亞洲讀心第一人」號稱！松明擅長「心靈魔術」，即在魔術表演基礎上加上心理學、微表情判斷及心理誘導仍出有如超能力的表現，節目宣傳介紹松明「成功操控北野武大腦」，原來真有其事！松明2013年在日本節目《心靈駭客》表演，拿出紅、綠、黃、黑四種顏色的鈕扣讓北野武抽出三顆，再分別放在衫袋及褲袋，松明完全估中北野武沒抽出綠色鈕，又完全估中另外三顆鈕扣的位置，技驚四座！

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雖然松明在日本成名出道，不過他本名姜松明，是位武漢人，23歲在日本留學，之後升讀日本大學藝術學部的表演專業，成為該校首位中國留學生入讀表演專業。成名後的松明回內地不同節目演出，參加過春晚、綜藝節目《快樂大本營》、與古天樂、吳尊拍過電影《開心魔法》，又出過書教人讀心術。松明在CCTV節目《挑戰不可能》與號稱「華人神探」的李昌鈺博士交手，松明要在10面牆各100條車匙共1,000條車匙中，估出李昌鈺藏起來的車匙，成為松明另一次的代表作。

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TVB打出一張讀心皇牌搶綜藝時段收視，而ViuTV就繼Anson Lo（盧瀚霆）的《神的女主角》後，再以男子組合MIRROR成員做噱頭，推出新綜藝《Have A SWEET GYM》，在AK（江𤒹生）帶領下與不同女嘉賓食甜品兼做GYM。

同場加映：AK@MIRROR爆肌照周街都係 家人一早已經見慣：我喺屋企就係咁！