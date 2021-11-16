星空下的仁醫｜專家建議3歲可接種科興　陳自瑤：知道科興幾安全

yoyo 演龔慈恩年輕版備受肯定，揚言好開心。（葉志明攝）

TVB(無綫電視）熱播中的台慶劇《星空下的仁醫》今（16日）在紅磡都會商場舉行劇集宣傳，劇中多位要角均有出席，其中飾演龔慈恩年輕版的陳自瑤（yoyo)對角色備受網友肯定，她揚言非常開心，不枉她下了苦功去研究角色。

有看《星空下的仁醫》觀眾都知道，劇中yoyo 飾演龔慈恩年輕版，在神態、氣質上頗有幾分相似，讓觀眾看得有投入感。對於角色備受網友好評，yoyo 在接受《香港01》訪問時就表示：「一講似龔姐就好開心。」揚言在接拍此角色前自己有問監製，為什麼找她演龔姐年輕版？而她表示監製話她的氣質好似對方，正因為如此打動了她接下該角色：「即刻飄飄然應承咗啦！」還表示為了與龔姐相似，每當對方拍戲，自己都會全部看一次，為了模仿對方下足了不少功夫，相當專業。

yoyo為了模仿龔慈恩下了不少功夫。（葉志明攝）

另外，提到日前在Instagram 上貼多張美照，標誌着幻想自己去歐洲旅行，問她下月聖誕節將到，一家人有沒有計劃旅行大計？yoyo 就揚言沒想過：「冇諗呢啲嘢喇！我依家拍緊劇，就算連公司一啲活動、綜藝嘢都要同劇組去度，所以都未必度到。所以自己享樂嘅嘢更加唔會諗。」強調全心投入工作。

至於日前新聞提到新冠顧問專家委員，指審視了多項臨床研究數據後，建議批准將科興年齡下限降至3歲。而yoyo 的女兒目前9歲了，問到如果實施小朋友打針政策，會不會讓女兒施打？yoyo 就表示:「不過我知道其實科興都幾安全嘅。咁但係我再了解吓先，搵家庭醫生諮詢。」強調實際情況要再諮詢一下。