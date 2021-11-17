東張西望丨林希靈爆seed大鬧涉佔樓女保安：你咁樣好冇人性喎！

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》今日（16日）一集報道最後一集美華個案，成功約到涉嫌「佔屋」的女保安娟姐返到單位，但個案沒有好結果，林希靈更大聲質問娟姐。

《東張》成功約到涉事女保安，林希靈入屋採訪。（節目截圖）

女保安娟姐被質疑施展美人計，氹掂聾啞人士美華爸爸，在他生前立下遺囑將居住單位讓給了娟姐，最終令美華無家可歸。娟姐今集現真身首次講出事件經過，否認有心用美人計呃樓：「我今年61歲喇，佢（美華爸爸）會唔會玩我呀？一路都係我照顧佢，入醫院都係叫我。」娟姐說美華爸爸自己表示想立遺囑，自己最初亦不肯接受，至於娟姐聲稱一直有出錢買樓，原來是指殮葬費及替美華爸爸還錢，初時亦有向美華提供3,500元生活費。

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美華房間擺滿雜物，娟姐當日要求美華將私人物品全部清走，最後再次將美華拒於門外，主持林希靈見狀嬲爆向娟姐發火：「咁佢瞓邊？你咁樣好冇人性喎。」、「佢喺度住咗好多年。」、「你又話好好人、好錫佢，咁依家即係點呀？」、「我唔係要惹嬲你，我係講道理啫！」最終娟姐閂門拒絕採訪。

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《東張》事後與美華徵詢法律意見，律師陸偉雄指美華有銀行戶口簿證明曾出錢買樓，可按比例向法庭申請業權，又指美華之前一直依賴爸爸供養，亦可申請在遺產中得到供養費用。不過無論申請法援或暫住屋都需要時間，美華面對的問題仍然未有結束。

最後帶美華聽律師意見，但申請法援需時。（節目截圖）

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