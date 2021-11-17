討論區熱度丨傾節目反映人氣　《二月廿九》講足年半都要輸俾TVB

無論睇劇睇電影，一班人睇完有傾有講，有時會比節目內容更有趣。上星期睇過各個討論區推post情況，今次一齊睇睇網民長傾長有的話題。今次會繼續參考四個常用討論區親子王國（BabyKingdom）、香港討論區、香港高登討論區、LIHKG（連登討論區）。

《開心速遞》傾足四年最長氣

要有傾不完的話題，就要有播不完的劇集，理所當然地由無綫（TVB）闔家歡時段節目《愛·回家之開心速遞》勝出，在幾個主要論壇都佔去最長氣討論寶座，節目播出四年，至今有1,680集，單是香討相關字眼帖文就有13,588個，連登的集中討論亦已去到423個，平均約39集推完一post，每逢有角色變動都會加快推post速度。

另一邊廂，ViuTV去年劇集《二月廿九》在連登有個異類post長傾長有，劇集去年三月結局後仍被網民傾至209個帖文，雖然當中有不少水份是網民閒話家常，但《二月廿九》落實開拍續集《940920》，至最近主要演員陸續煞科，提供不少討論空間。

《二月廿九》續集《940920》女主角吳海昕都煞科，終於進入後製階段。（IG@sofiee_ng）

點擊睇曾經客串《愛‧回家之開心速遞》的演員：

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聲夢後起之秀有潛力

雖然ViuTV男子組合人氣凌厲，但TVB的聲夢歌手的確成為後起之秀，一直慢慢儲下觀眾，各個論壇都有討論空間。以香討為例，關心聲夢畢業生的集中討論未夠一個月有三千留言，至於最近舉行的《聲夢傳奇2》初選亦受到關注，不過有讚有彈，有人批評首屆畢業生未照顧好，就已經搵第二屆。另一邊連登關於聲夢的討論亦難得地多，達113個帖文，約平均四日推爆post，除了關心已出歌的炎明熹及姚焯菲，亦有網民覺得TVB對鍾柔美不公平，至今仍在表演《狂野之城》。

Yumi仍未有新歌。（IG/@yumichung1221）

近期熱話：《東張西望》

東張西望丨林希靈爆seed大鬧涉佔樓女保安：你咁樣好冇人性喎！

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TVB《東張西望》是劇集以外的討論皇者，幾個《東張》報道的民生專題都有不少迴響，尤其近日報道關於女保安阿娟涉嫌佔屋的故仔，在香討出現多個聲討帖文，又大讚外景主持林希靈是正義女神，甚至有網民呼籲台慶要頒進步獎給林希靈。高登有網民問「viu做唔做到東張西望咁報導民生既節目？」引起兩台作風討論。

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