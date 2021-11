現年38歲的梁靖琪(Toby)前年下嫁圈外老公施雋賢(Jon),並於同年12月誕下的兒子施睿文(Roman),上月7日更宣布再度佗B,非常開心。今日(17/11),她便透過Roman的IG宣布今胎同樣是佗仔,而帖子亦以英文寫上︰「So……Everyone’s been wondering if I’m going to have a younger brother or sister……Guess it’s time to reveal. Someone to play with me, to fight with me, to grow up with me : 細佬 - I can’t wait to meet you!(所以……大家都在想我將會有弟弟或妹妹。是時候揭曉了!有人陪我玩,陪我打架,陪我長大:細佬,我等不及要見你了!)」成件事好有愛。

點擊下圖觀看相關圖片:

梁靖琪1歲B仔Roman極級可愛 孖父母過田園風周末開心笑咪咪