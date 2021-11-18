星空下的仁醫劇透｜紙包唔住火！　龔慈恩一時貪念害死人？

《星空下的仁醫》第24集劇透



《星空下的仁醫》上集講到，以芯（鍾嘉欣飾）得知甘楓（鄭嘉穎飾）更改醫療報告，大感錯愕，向甘楓問個究竟。卓盈（張寶兒飾）收到美詩（江芷銦飾）的舊照，查證後得知懷霜（龔慈恩飾）竟是美詩手術的主刀醫生。海琪（周家怡飾）、葆晶（郭少芸飾）認定叢昕（馬國明飾）暗中告密，將他視作陌路人。振堯（海俊傑飾）與明珠（康華飾）提出更換醫療器材供應商，叢昕沉着應對。柏熙（羅子溢飾）與卓盈發現美詩的手術報告內容不合常理，柏熙追查，懷疑另有內情……安妮聯同醫學院與麾濤合作，開展突破性的3D打印研究計劃。叢昕發現懷霜與麾濤之間藏着千絲萬縷的關係，以芯亦收到一個震撼的消息！

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集（24）講到，少女程念璇因盲腸炎入院，其父程志斌極其緊張。甘楓向明珠要求加入3D打印研究小組。眾人偶而得悉當日告密的不是叢昕，始知一直錯怪叢昕。思雅（區明妙飾）因支架變形再度入院，叢昕驚悉支架竟是麾濤出品；振堯為免事情鬧大，拒絕再讓叢昕參與手術。麾濤欲注資兒科中心，以芯使計找出麾濤老員工，老員工和盤托出……叢昕離開醫院之際，看到志斌突然抽搐痙攣，命懸一線。