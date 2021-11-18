Ian陳卓賢拍廣告大騷球技　化身暖男與哥基做對手戲：佢好好戲

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）出道三年以來一直人氣高企，不論其音樂作品或戲劇演出均俘虜一眾「Hellosss」的心。Ian最近成為銀行理財服務代言人並拍攝一系列廣告，細說人生體會、創出人生的獨有「Playlist」。



陳卓賢（Ian）出道三年以來一直人氣高企，不論其音樂作品或戲劇演出均俘虜一眾「Hellosss」的心。

對於首度成為銀行理財服務代言人，Ian表示：「其實我能夠有幸成為代言人已經好開心！因為平時比較少接觸呢方面嘅知識，而且我好鍾意安排到自己嘅schedule好密好忙，想喺有限嘅時間內做到更多嘅事。」出道以來予人感覺深思熟慮的Ian，今次在廣告中亦化身成知性型男生，既打排球及籃球又自彈自唱，以自身經歷與大家分享人生種種體會：「其實我好喜歡今次嘅廣告主題『Playlist』，開頭我以為呢個APP可以聽歌咁好，原來唔係，呢個『Playlist』其實就比喻為我哋嘅人生to-do list，因為我哋每日都會有好多嘢想做，以我為例，不同嘅階段都有唔同嘅追求，以前熱愛排球，就盡全力去訓練，而家鍾意音樂，就瞓身去追夢，儲儲埋埋就變成咗一張好長嘅to-do list。」

出道以來予人感覺深思熟慮的Ian，今次在廣告中亦化身成知性型男生，既打排球及籃球又自彈自唱。

在廣告拍攝過程中，Ian除了大展球技及音樂才華外，更加入了一隻可愛的哥基與他做對手戲，一向謹慎冷靜的Ian秒即溶化，與哥基玩得非常開心，盡顯暖男一面：「其實我本身都有養狗，同樣都係哥基嚟，雖然今次呢位拍檔多數都只係聽佢主人嘅話，但其實佢都好好戲，好多拍攝要求都做到，玩吓玩吓不自覺地我就投射咗佢係我嘅狗仔。所以今次拍攝我喺片場玩得真係好開心，完美符合呢個廣告介紹嘅主題，等我可以一邊玩一邊賺錢，哈哈！」

當被問及到今年聖誕會買什麼和隊友們交換禮物時，Ian更打趣說道：「今年我可能會買食物送畀咁多位隊友，但當然我梗係會留意個APP，睇吓有咩消費優惠同獎賞，咁我就可以喺買禮物同時，順便賺多啲獎賞，然後又可以買更多禮物獎賞自己！」

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