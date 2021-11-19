揾鬼去電視城│王虹茵深夜去古裝街表演一字馬 網友：撩鬼攞命

王虹茵深夜去電視城跳舞仲表演一字馬。

J2《揾鬼去電視城》自上次去電視城廁所、休息室探靈後，今集挑戰出名猛鬼的古裝街，王虹茵（Sharlene）特意穿起古裝，於半夜時分在古裝街大跳神功戲，施展其拗腰實力及一字馬功力，睇頭十足！不過由於現場燈光詭異，Sharlene跳神功戲期間多番感到「嚇破膽」，預告一出，不少網友都覺得王虹茵大膽，簡直撩鬼攞命。

劇組話拍到五米鬼王喎....

另外，節目主持之一，Jessica Yau今次亦會帶同組員到古裝街探靈，不過，過程中她透露由於整隊工作人員，除了巡查古裝街的保安，全部在拍攝前都有裝香及向鬼王及亡靈等打招呼確保安心及平安，結果保安即晚遇上怪事！是集負責出戰的「探靈勇者」有劉倬昕（Samlau）及黃翠瑩（Verena），二人分別到衙門及佛寺探靈！

新人劉倬昕samlau帶觀眾去電視城探靈，雖然是新人，但表現自然有趣。

由於衙門是鬼王所在地，Samlau透露兩位「靈異顧問」事前特別叮囑她別作任何「挑機」，故Samlau整晚只在衙門內摸黑遊走；感覺較大膽的她，當發現衙門二樓被封時，即拿掉「封木」勇闖禁地，期間更數度聽到怪聲及木門開關的聲音；由於現場沒有其他人，Samlau即忍不住打了多個冷震！探靈期間，Samlau還發現大量骨灰罈及白燈籠，單看畫面已讓人不寒而慄。至於Verena則負責走訪佛寺，雖然探「佛」感覺相對較輕鬆，但Verena還是數度表現驚慌，不過她最終還是應製作組要求、完成在佛像前搖鈴的挑戰