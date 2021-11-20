性感女星林莎IG曬溫泉照大玩「假全裸」　咁自拍巧妙遮住重點部位

28歲台灣女星林莎憑著亮麗外型被封為「全民初戀」、「台版三上悠亞」，活躍於各大綜藝節目，時不時分享養眼照的她擁有一大票粉絲追隨，16日她上傳與「呆萌女神」元元（吳婕安）一同泡溫泉的濕身畫面，火辣指數爆表。



林莎、元元為好閨密，元元之前玩粉絲問答還開玩笑說跟對方「已經結婚」，每天一起生活、一起睡覺，2人好感情一直是大家眾所皆知；元元16日發文透露，放假的林莎帶她一同小旅行，2人不僅穿著浴袍自拍，甚至分享包著浴巾浸溫泉的畫面，令粉絲不噴鼻血都難。

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接下來，林莎還利用鏡頭巧妙切掉重點部位，營造全裸感覺，露出白皙嬌嫩的肌膚，性感鎖骨、渾圓胸型若隱若現，滿足直呼「如果每天都可以泡溫泉就好了」、「泡溫泉好幸福」。

實際上，林莎9日也有分享穿著比堅尼泡溫泉的美照，寫道「謝謝食尚玩家瘋狂總部，這天氣來泡溫泉，沒有比這個更幸福的了！」從上往下的邪惡角度令粉絲臉紅心跳，直呼「好養眼」、「這個車頭燈」、「我好想和妳一起去泡溫泉」。

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