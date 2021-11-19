MIRROR正副隊長型爆騷球技　適逢無綫台慶Lokman、AK：生日快樂

MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）今日（19日）於尖沙咀出席籃球聯乘洋酒品牌揭幕活動，兩位與前香港隊代表蘇伊俊及香港甲一籃球員蔡再懃上演對決，最終以16比16打成平手。兩位接受訪問時表示滿意成績，AK說：「我入到一球已經做到我最低要求。」Lokman則指：「我比最低要求多少少，因為我入多你一球。中學時候沉迷過（籃球）一段時間，嗰時天份高過而家。」



Lokman和AK於尖沙咀出席籃球聯乘洋酒品牌揭幕活動。（鄺鈺瑩攝）

AK最近推出新歌《三個字》並解釋當中意思：「同對方講三個字可以解決到之間嘅問題，可以係多謝你、我愛你或者對唔住，只要可以成為之間嘅橋樑就可以。」他更笑言經常對成員說的三個字是「你好煩」，身旁的Lokman立即離開，非常搞笑，AK續指：「同隊員講多謝你，我哋12個成日互補同Carry大家，狀態唔好時大家都會喺身邊，好想講句多謝。」對於成員的麥當勞小卡就被炒至天價，Lokman再三呼籲大家要理性和冷靜：「應買就買，唔該買就諗多諗先。」另外，各大音樂頒獎禮將至，兩位均表示支持好兄弟Edan。

ViuTV資深攝影師泰哥近日離世，Lokman和AK表示消息來得突然並希望泰哥能一路好走，AK感謝對方的照顧：「多謝幫我哋拍咗好多好好嘅節目，亦都照顧咗我哋好多，佢知道我哋要跳舞，好多機位都同我哋就，希望泰哥家人安好。」而今日適逢是無綫（TVB）台慶，AK和Lokman祝他們生日快樂，Lokman說：「大家開心就得！」

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