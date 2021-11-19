張敬軒雄霸YouTube熱門榜　與人氣男團MIRROR叮噹馬頭

張敬軒今年出道20年，日前宣布將於12月23日起舉辦《Hins Live in Hong Kong The Next 20》一連15場紅館演唱會，門票在短短半天內售罄，人氣絲毫不減。一向喜歡利用社交媒體跟大眾溝通的張敬軒，近日除了發布新歌《On My Way》，更重投YouTube懷抱上架低筆大綜藝《軒公敲碗》，最新一集「一日限定地產仔 雪姨睇樓團」兩天已獲逾31萬觀看，進佔發燒影片第三位，除此以外《On My Way》MV及《軒公敲碗》首集「張敬軒 x 林明禎 - 港式潮語教室 女神原來咁麻甩」亦分別位列發燒影片第13及45位，軒公雄霸YouTube熱門榜，成為今年第一位香港藝人同時三條自家頻道影片登上YouTube Trending，人氣熱度有目共睹，與當紅鮮肉男團MIRROR叮噹馬頭。
點擊圖輯睇張敬軒雄霸YouTube熱門榜：
張敬軒被林明禎撒嬌搞到面都紅晒：哥哥學會了好多講話甜甜的方法
+42
陳柏宇關注捕殺野豬「動物有生存權利」 鍾舒漫：盼政策能被重整香港秘密搜查官．評論︱無制限再衝擊電視史 意義遠超《造星IV》陳志雲拒評曾志偉大規模改革：冇留意TVB啲節目我在｜Nowhere Boys做獨立樂隊自資出歌：要諗方法點樣搵呢筆資金《勁歌金曲》Cut剩5分鐘引樂迷哄動 Eric Kwok：咁關心係好事嚟敗者重生戰｜張建聲投資7位數唔諗回本 不排除另組男團撼MIRROR