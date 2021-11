張敬軒雄霸YouTube熱門榜　與人氣男團MIRROR叮噹馬頭

張敬軒今年出道20年,日前宣布將於12月23日起舉辦《Hins Live in Hong Kong The Next 20》一連15場紅館演唱會,門票在短短半天內售罄,人氣絲毫不減。一向喜歡利用社交媒體跟大眾溝通的張敬軒,近日除了發布新歌《On My Way》,更重投YouTube懷抱上架低筆大綜藝《軒公敲碗》,最新一集「一日限定地產仔 雪姨睇樓團」兩天已獲逾31萬觀看,進佔發燒影片第三位,除此以外《On My Way》MV及《軒公敲碗》首集「張敬軒 x 林明禎 - 港式潮語教室 女神原來咁麻甩」亦分別位列發燒影片第13及45位,軒公雄霸YouTube熱門榜,成為今年第一位香港藝人同時三條自家頻道影片登上YouTube Trending,人氣熱度有目共睹,與當紅鮮肉男團MIRROR叮噹馬頭。



